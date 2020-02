Fiorentina-Milan, nessun passo ufficiale con l’organismo arbitrale

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, stando a quando filtra dall’ambiente rossonero, non verrà fatto alcun passo nei confronti dell’organismo arbitrale. Se ieri era trapelata l’ipotesi di una possibile protesta del Milan nei confronti dell’AIA, stando a quanto scritto dalla rosea il club di via Aldo Rossi non farà alcun passo ufficiale o esposto. Tanti dubbi, in ogni caso, rimangono per quanto visto non solo a Firenze, ma nell’ultimo periodo. Ecco tutti gli episodi arbitrali a sfavore del Milan in questa stagione>>>

