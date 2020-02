Milan, ottimismo sulle condizioni di Donnarumma: le ultime

NEWS MILAN – La distorsione alla caviglia riportata nel primo tempo del match di Firenze non preoccupa troppo il Milan. Domani, infatti, verranno fatti nuovi esami per capire l’entità dell’infortunio riportato da Gigio Donnarumma sabato sera. Il portiere classe 1999, infatti, ha dovuto lasciare il campo nel secondo tempo della sfida contro la Fiorentina, dopo che nel primo tempo aveva subito un colpo da Chiesa, intento a pressarlo. Da valutare il grado della distorsione che subito dopo il match non preoccupava troppo lo staff medico rossonero. In caso di forfait, il Milan potrà contare su Begovic autore di un ottimo esordio>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android