Begovic, esordio positivo: gran parata e miracolo solo sfiorato

NEWS MILAN – Ieri Asmir Begovic ha esordito ufficialmente con la maglia numero 1 del Milan, nel match contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Il portiere bosniaco è entrato a partita in corso, al minuto 52, al posto dell’infortunato Gianluigi Donnarumma.

Per fare la prima parata, Begovic, ci ha messo appena 37 secondi: smanacciata su colpo di testa. Il pallone forse sarebbe finito fuori, ma ovviamente non poteva rischiare. Successivamente è stato sicuro nei rinvii con i piedi, e bravo in altri due interventi. In particolare nel finale, è decisivo nella deviazione su Martin Caceres, che aveva pericolosamente calciato verso la porta da posizione ravvicinata.

Ma il rammarico più grande per Begovic e per il Milan, è il rigore di Erick Pulgar. Stendiamo un velo sull’assegnazione da parte dell’arbitro Calvarese per il contatto Romagnoli-Cutrone, che ha indignato tutti gli appassionato di calcio, non solo tifosi ma anche ex calciatori e giornalisti. Pulgar calcia all’angolino, Begovic si tuffa alla sua sinistra indovinando l’angolo: ma sfiora soltanto, nonostante fosse vicinissimo con il corpo al pallone.

Un miracolo soltanto sfiorato, che sarebbe stato grandioso per il Milan. Non riesce a imitare l’altro secondo portiere rossonero, Pepe Reina, che salvò i rossoneri da un pareggio beffardo in Genoa-Milan. E relativamente agli errori di Calvarese in Fiorentina-Milan, la dirigenza rossonera è pronta alla protesta: continua a leggere >>>

