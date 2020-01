Milan Primavera: il capitano Brescianini compie 20 anni

NEWS MILAN – Il capitano del Milan Primavera Marco Brescianini – autore fin qui di una splendida stagione con 8 reti segnate in 14 partite – spegne oggi 20 candeline: ecco il post che ha pubblicato il club rossonero dedicato al centrocampista della squadra di Federico Giunti.

Brescianini è stato spesso convocato con la prima squadra in questa stagione, per un totale di 6 volte, ma non ha ancora avuto modo di fare il proprio esordio tra i “grandi”.

