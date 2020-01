Milan, parla Martinez di Telelombardia: “Auspico una cessione”

NEWS MILAN – Antonello Martinez, opinionista di Telelombardia e tifoso rossonero, è intervenuto durante la trasmissione “Bar Sport” di “Radio Sportiva”. Quattro i temi toccati, partendo dalla prestazione offerta da Piatek, passando per Suso, il momento del Milan e la possibile cessione.

Queste le dichiarazioni su Piatek e Suso: “Il vero Piatek è quello dell’anno scorso. Ha avuto meno spazi ma avrei pazienza, è giovanissimo ed è uno che vede la porta. Suso? Ha concluso il suo ciclo. Dal punto di vista tattico non c’entra niente in questo sistema di gioco. A parte delle perle meravigliose, è un rallentatore di gioco. Non è carino accanirsi contro di lui ma è la sintesi del malcontento. Il tifoso del Milan è esasperato”.

Sul Milan e la possibile cessione: “I singoli giocatori ci sono e Pioli che non amavo è un regolarista. In campionato il distacco non è incolmabile e ci sono strade alternative come la Coppa Italia per toglierci qualche soddisfazione. Auspico una cessione se, come vedo, la nuova proprietà potrebbe essere quella di un leader mondiale, che capisce di calcio e che ha brand vincenti. Poi ovviamente bisogna vedere come usa la liquidità”. Kessie continua a essere oggetto del desiderio di diversi club di Premier League, per le ultime sulla possibile cessione continua a leggere >>>

