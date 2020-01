Calciomercato Milan – Roma, Politano in stand-by: alternativa Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, i problemi sorti nello scambio imbastito tra Roma e Inter che riguarda Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, potrebbero riaprire la trattativa tra Milan e Roma per il trasferimento di Jesús Suso alla corte di Paulo Fonseca.

Tutto dipenderà, ha sottolineato ‘TMW‘, da come finirà la questione relativa gli ulteriori test fisici che Spinazzola dovrà sostenere con l’Inter. Intanto, però, nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto tra Suso ed il suo entourage: il numero 8 del Milan, infatti, ha mercato anche nella Liga spagnola, dove piace al Getafe ed al Siviglia.

In rossonero, Suso potrebbe essere sostituito da Cengiz Under, esterno offensivo proprio della Roma. Il turco, però, piace anche a due compagini di Premier League: per scoprire quali, continua a leggere >>>

