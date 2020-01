Calciomercato Milan – Anche Everton e Tottenham su Under

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, Milan e Roma stanno parlando per cercare di intavolare uno scambio tra Jesús Suso, in uscita dai rossoneri, che andrebbe, così, a rinforzare la batteria di esterni offensivi di Paulo Fonseca nella Capitale, e Cengiz Under, in uscita dai giallorossi, che costituirebbe un’alternativa in più in attacco per Stefano Pioli a Milano.

Per Suso, spagnolo classe 1993, e Under, turco classe 1997, dunque, dialoghi in corso per un’operazione di calciomercato tutta italiana. Attenzione, però, perché secondo quanto riferito dal ‘Liverpool Echo News‘, su Under sarebbero molto interessati due club della Premier League inglese, ovvero l’Everton di Carlo Ancelotti e il Tottenham di José Mourinho.

Intanto, sul fronte mercato, resta sempre incerto il futuro di Krzysztof Piatek, centravanti polacco classe 1995, nonostante il gol di ieri sera contro la Spal a ‘San Siro‘. Per le ultime, continua a leggere >>>

