Calciomercato Milan – Suso, i rossoneri sono pronti a cederlo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Jesus Suso resta molto incerto. Lo spagnolo sembra fuori dal nuovo 4-4-2 di Pioli, con Castillejo in grande spolvero, e dunque potrebbe essere il momento giusto per cedere l’ex Genoa.

Suso, entrato ieri nel secondo tempo contro la Spal, è stato sommerso dai fischi al momento della lettura delle formazioni, anche se poi la Sud, quando è entrato in campo, lo ha rincuorato con un coro. Il Milan proverà a cederlo in questa sessione di mercato, accettando eventualmente molto meno dei 40 milioni della clausola rescissoria, anche perchè il rischio è che in estate il suo valore possa ridursi ulteriormente. Intanto c’è un calciatore che sta sbalordendo tutti, continua a leggere >>>

