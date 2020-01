Calciomercato Milan – Arsenal su Kessié: la richiesta dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni su Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano che può lasciare il Milan già in questa sessione invernale di calciomercato. Il club inglese, però, non intenderebbe pagare i 25 milioni di euro richiesti dal club di Via Aldo Rossi. Perché il Diavolo chiede quella cifra per cedere, eventualmente, Kessié? Questioni di bilancio. Per avere un quadro della situazione più chiaro, continua a leggere >>>

