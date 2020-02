Milan-Juventus, Kessie: “A Torino lotteremo fino all’ultimo minuto”

MILAN-JUVENTUS – Al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Juventus, il centrocampista del Milan Franck Kessie ha commentato il risultato finale su Instagram. “A Torino lotteremo fino all’ultimo minuto per raggiungere la finale”, ha scritto l’ivoriano. Il 4 marzo, infatti, si giocherà la gara di ritorno all’Allianz Stadium, con il Milan di Pioli che sarà privo di ben 3 squalificati: Castillejo, Ibrahimovic e Theo Hernandez. Insomma, servirà proprio un’impresa storica, soprattutto se si pensa ai precedenti dei rossoneri in quello stadio. In campionato ha sempre perso, mentre in Coppa Italia ha vinto una volta nei 90 minuti portando la gara ai tempi supplementari poi venendo eliminato. Ecco, il pensiero di Massara prima del match di ieri sera>>>

