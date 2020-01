Milan, discorso di Maldini alla squadra: ecco cosa ha detto ai ragazzi

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport 24‘, ieri mattina, prima dell’ultimo allenamento del 2019 al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha incontrato la squadra dentro lo spogliatoio.

Il dirigente rossonero ha effettuato un discorso molto incisivo e maturo, dove ha esternato i punti cruciali che la società vuole raggiungere all’interno della seconda parte di stagione, che prenderà il via con Milan-Sampdoria del prossimo lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 15:00, a ‘San Siro‘.

Maldini ha chiesto alla squadra ancor più abnegazione e maggior senso di appartenenza oltre a far capire che ci sono pochissimi margini d’errore. La sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta (0-5) ha lasciato il segno e ripartire con il piede giusto è fondamentale per dare un senso ad una stagione che, fino a questo momento, è tremendamente negativa per i colori rossoneri.

Chi rimarrà, dovrà farlo essendone pienamente convinto, anche perché il mercato milanista è in fermento. A questo proposito, potrebbe andare via Krzysztof Piatek. Dove può andare il ‘Pistolero‘ polacco? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

