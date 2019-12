Verso Milan-Sampdoria – Ultimo allenamento del 2019 a Milanello: il report

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Ultimo allenamento del 2019 questa mattina a Milanello per i rossoneri, che si sono ritrovati a colazione prima di iniziare il lavoro odierno. Presenti per assistere all’allenamento i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra con la consueta attivazione muscolare, la squadra si è spostata poi sul campo centrale per eseguire alcuni esercizi sulla rapidità e sulla reattività muscolare.

A seguire, una serie di sfide su campo ridotto e alcune partitelle a tema, sempre su campo ridotto. Esercitazioni sui calci piazzati prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani, mercoledì 1° gennaio, prevede un allenamento pomeridiano. Intanto Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘: per le sue dichiarazioni, anche su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

