News Milan, in corso un incontro tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe in corso un incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Gerry Cardinale, in un hotel di Milano, per discutere della sessione di mercato che sta per aprirsi. Un summit organizzato prima che il CEO di RedBird torni in America e, soprattutto, per avere un quadro generale migliore per il futuro e le prossime mosse in entrata ed uscita.