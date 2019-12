Massara: “Bello vedere che il settore giovanile si allarghi così tanto”

ULTIME NEWS MILAN – Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a San Siro in occasione della festa di Natale del settore giovanile del club rossonero: “Buonasera, è un piacere essere qui per farvi gli auguri. È bello vedere che il settore giovanile si allarghi così tanto – ha riportato MilanNews.it – Ringrazio tutte le persone che vi aiutano e vi accompagnano in questo percorso. Ringrazio anche Carbone, responsabile del settore giovanile”. Qui, invece, le dichiarazioni di Gigio Donnarumma>>>

