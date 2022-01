Marchetti: “Bailly? Il Milan ha il sì del giocatore, ma non è certo che arrivi”

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha parlato delle strategie del Milan: in particolar modo, si è parlato di Eric Bailly

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Luca Marchetti ha parlato dei movimenti del Milan per il mercato di gennaio. Queste le sue parole: "Diallo è un obiettivo, ma per il momento il PSG non ne vuole parlare. Potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di mercato, mentre per il Milan ha il sì di Bailly. Adesso bisogna vedere cosa vogliono fare i rossoneri. Il Milan fa questo ragionamento qua: i difensori ce li ho, se posso migliorare la difesa la miglioro. Casale certamente sta facendo un campionato eccellente con il Verona, è stato attenzionato ed è stata richiesto al Verona in prestito, operazione rifiutata. La necessità del Milan è quella di intervenire sulla posizione, si sta su Bailly ma non è certo che arrivi lui". Milan, le top news di oggi: ultime in vista del Genoa. Arriva Bailly?