Zuliani: “Sarri? Nel girone di ritorno avrà i match più importanti in casa”

"Il Mastro Sarri ne ha per tutti i gusti a partire dal calendario. Dice che ha sentito un suo amico statistico che è impossibile che deve giocare contro Napoli, Juve e Milan le prime 3 trasferte e quindi non è casuale. Che vuol dire? Che hanno falsato il campionato non iniziato? Che c’è qualcuno del palazzo contro la Lazio e Lotito, i due padroni del vapore italico? Nel girone di ritorno avrà in casa gli scontri più importanti con Napoli, Juve e Milan, tre delle cinque squadre che secondo i bookmakers si contenderanno il campionato".