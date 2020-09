Zola: “Serie A? Il Milan può dare fastidio a tutti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianfranco Zola, ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Nazionale Italiana, vede i rossoneri di Stefano Pioli come mina vagante del torneo di Serie A ormai alle porte.

Ecco le dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Zola sul tema ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. “L’Inter sta lavorando molto bene, il Milan può dare fastidio a tutti. Napoli, Roma e Lazio sono competitive. Peccato per l’incidente a Nicolò Zaniolo: si perde un protagonista”. LEGGI QUI L’INTERVISTA ODIERNA DI ANDRIY SHEVCHENKO SUL MILAN >>>

