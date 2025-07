Walker: 'Al Milan ho provato, ma sentivo il bisogno di ...'

"Sono felice di essere qui. Quando ho parlato con Scott e ho sentito i suoi piani per la prossima stagione, ho colto al volo l'occasione. Ha fatto un lavoro straordinario qui, riportando il Club in Premier League con un bottino di 100 punti, e ora guardiamo avanti, insieme, per tornare nel campionato più importante del mondo. Il Burnley ha disputato una stagione fantastica la scorsa stagione, basata su statistiche difensive incredibili, e non vedo l'ora di entrare e mettere la mia esperienza e la mia qualità a disposizione di quella che sembra una squadra entusiasmante". Parla così Kyle Walker, terzino inglese da poco nuovo giocatore del Burnley. Nella sua intervista ai canali del club, il difensore ha parlato anche del Milan. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.