Viviano incorona il Milan: "Amorim è un allenatore forte, Cissè ha personalità"

Torino-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Il Milan ha vinto contro il Torino: 2-1 dei rossoneri giocando un calcio molto interessante fatto di pressing e intensità per i primi 75 minuti. Durante il programma Pressing ha parlato anche l'ex portiere Emiliano Viviano, ecco le sue parole in merito:

"Il Milan ha scelto un allenatore forte. Sembra sia arrivato un allenatore qualunque, ma ha già dimostrato di poter fare grandi cose. Non è facile cambiare completamente la strategia e l'inerzia con cui ti approcci alle partite, ma è bravo. Apprezzo molto il fatto che abbia fatto giocare Cissè. Sono impressionato positivamente da Amorim".

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Come detto, il Diavolo ha già fatto vedere delle, anche se ci vorrà ancora del tempo per vedere i rossoneri giocare al meglio. C'è stato anche il debutto ufficiale di Gonçalo Ramos, che non ha segnato, ma ha fatto un lavoro sporco molto importante per la squadra.

Ecco il parere di Viviano in merito:

"È mancato un po' in fase conclusiva, ma è un giocatore che fa un bel lavoro, difende la palla, lotta, corre. Per me è un acquisto importantissimo quello che ha fatto il Milan, è uno dei centravanti più forti in circolazione e sono convinto che darà grandi soddisfazioni quest'anno ai tifosi del Milan".

L'esordio di Alphadjo Cissè e il giudizio di Viviano

In gol al debutto, invece, il giovane trequartista classe 2006 Alphadjo Cissè : l'ex Catanzaro ha, non sentendo il peso di una maglia importante come quella dei rossoneri.

Ecco il parere di Viviano:

"Cissè? Ha qualità, è evidente, ma mi ha impressionato per come reagiva con personalità ai rimproveri dei compagni di squadra, per come ha tenuto botta in campo, per come si è preso le sue responsabilità. Questo per me fa tutta la differenza del mondo".