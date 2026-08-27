Viviano incorona il Milan: "Amorim è un allenatore forte, Cissè ha personalità"

Le parole di Emiliano Viviano a 'Pressing' dopo la vittoria del Milan contro il Torino. L'analisi tattica sulle mosse del tecnico portoghese e sui singoli rossoneri
Torino-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News
Il Milan ha vinto contro il Torino: 2-1 dei rossoneri giocando un calcio molto interessante fatto di pressing e intensità per i primi 75 minuti. Durante il programma Pressing ha parlato anche l'ex portiere Emiliano Viviano, ecco le sue parole in merito:
"Il Milan ha scelto un allenatore forte. Sembra sia arrivato un allenatore qualunque, ma ha già dimostrato di poter fare grandi cose. Non è facile cambiare completamente la strategia e l'inerzia con cui ti approcci alle partite, ma è bravo. Apprezzo molto il fatto che abbia fatto giocare Cissè. Sono impressionato positivamente da Amorim".
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Ecco il parere di Viviano in merito:
"È mancato un po' in fase conclusiva, ma è un giocatore che fa un bel lavoro, difende la palla, lotta, corre. Per me è un acquisto importantissimo quello che ha fatto il Milan, è uno dei centravanti più forti in circolazione e sono convinto che darà grandi soddisfazioni quest'anno ai tifosi del Milan".
L'esordio di Alphadjo Cissè e il giudizio di VivianoIn gol al debutto, invece, il giovane trequartista classe 2006 Alphadjo Cissè: l'ex Catanzaro ha giocato molto bene, non sentendo il peso di una maglia importante come quella dei rossoneri.
Ecco il parere di Viviano:
"Cissè? Ha qualità, è evidente, ma mi ha impressionato per come reagiva con personalità ai rimproveri dei compagni di squadra, per come ha tenuto botta in campo, per come si è preso le sue responsabilità. Questo per me fa tutta la differenza del mondo".
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