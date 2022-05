Virdis: “Al Milan manca un punto, è logico sia favorito per lo scudetto”

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan, impegnato nella lotta scudetto

A proposito della possibilità di trionfo finale, un ex calciatore rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni in merito. Si tratta di Pietro Paolo Virdis, storico ex attaccante e tifosissimo del Diavolo. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport': "Gli manca un solo punto, è logico che il Milan sia favorito. Finalmente abbiamo un campionato con un finale appassionante. Col Sassuolo il Milan non penserà al pari, ma giocherà a viso aperto, almeno lo spero".