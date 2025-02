Torino-Milan, Gineitis: “Abbiamo dimostrato carattere. Vanoli mi dice …”

"Sono entrato per far vincere la squadra e oggi è successo questo. Io ho calciato come mi dice il mister, ho segnato e sono troppo emozionato. Segnare sotto la curva, sono troppo felice, primo gol segnato nel nostro stadio. Vanoli? Mi dice sempre in allenamento di calciare da 25 o 30 metri, se ho il piede devo calciare, oggi Sanabria me l’ha passata e ho segnato. Il clima dello spogliatoio è fantastico, contro il Milan è una partita pesante ma abbiamo dimostrato il nostro carattere".