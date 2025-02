Milan, con il Bologna arriva l’ultima chiamata: in caso di risultato negativo…

C'è solo da vincere, insomma. La stagione del Diavolo passa inevitabilmente dal match contro il Bologna . Tuttavia, il Milan ha dei pessimi precedenti contro le squadre di Italiano , soprattutto in trasferta. Le sconfitte contro lo Spezia , nel 2021, o come quella contro la Fiorentina , nel 2023, sono ancora ben impresse nella memoria dei tifosi rossoneri. Conquistare i tre punti per dare una svolta a un'annata, finora, molto negativa. Senza dimenticare, ovviamente, la semifinale di Coppa Italia contro la vincente tra Inter e Lazio .

Ma come ci arriva la squadra di Conceicao? Non benissimo. La caduta contro il Torino rischia di pesare molto, soprattutto sul piano mentale. I rossoneri hanno offerto una buona prestazione contro i granata, ma è stata la sfortuna, e l'immaturità, a condannare Reijnders e compagni. Per la sfida con il Bologna, dunque, Conceicao dovrà lavorare molto sulla testa dei suoi ragazzi, affinché la stagione del Milan non si concluda con ben tre mesi di anticipo.