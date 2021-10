Torino, Juric: “Milan bella squadra, dobbiamo fare una grande partita”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha presentato la partita di martedì sera tra la sua squadra e il Milan: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Torino Channel', Ivan Juric ha parlato del Milan, prossimo avversario dei granata in campionato. Queste le parole dell'allenatore croato. "Dobbiamo fare una grandissima partita esattamente come è successo in precedenza contro le altre grandi squadre, rispetto a prima però speriamo di avere un pizzico in più di fortuna. Il Milan ha creato una gran bella squadra anche da vedere, lo invidio per i giocatori che ha preso, giovani, forti, con gamba e tecnica. Maldini, Massara e Pioli stanno lavorando molto bene".