Qualche tempo fa al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', Teo Teocoli aveva spiegato così il suo amore per il Milan: "Il Milan è un amore che non finisce mai. L’ultima maglia che mi porto davvero dentro? La “22” di Ricky Kaká: che giocatore meraviglioso, con quei suoi tiri a mezz’aria ... Non mi ci faccia pensare che mi viene la malinconia. Ne avevamo pure uno che gli assomigliava di viso, poi si sono accorti che era anche bravo e l’hanno venduto all’Atalanta (Charles De Ketelaere, n.d.r.)».