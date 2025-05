Tare: “Milan, ho le idee chiare. I tifosi si aspettano una reazione forte”

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato - in esclusiva - ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco cosa ha detto sui suoi obiettivi con il Diavolo. "Cercherò di dare tutto me stesso per far sì che questa storia si avveri anche nel futuro. È un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a trasmettere fin da subito questo progetto a tutti quanti.