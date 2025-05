Tare: “Lavorare per il Milan, tifato fin da bambino, vuol dire tanto”

"Tutti noi abbiamo tifato per un club, per me essere qui oggi e lavorare per quel club che ho tifato da bambino vuol dire tanto. Il mio esordio in Serie A è un Brescia-Milan, il mio primo figlio è nato durante un Milan-Bologna il 13 settembre 2003. È un legame molto affettivo, poi i grandi giocatori, i grandi campioni, una società guidata con classe ed eleganza ha fatto sì che questo è uno dei club, insieme al Real Madrid, più gloriosi del mondo. Vuol dire tanto per me", ha concluso Tare.