"Il campionato lo vinsi con il pareggio per 0-0 con la Lazio. In quel momento, se i biancocelesti ci avessero battuti avrebbero vinto, mentre se noi avessimo battuto loro saremmo arrivati a -4. Rimanendo con 7 punti di distacco eravamo tranquilli, mancavano sette gare alla fine e dovevamo vincerle tutte e sette. Così abbiamo fatto, mentre la Lazio ha perso punti e noi abbiamo vinto il campionato. Situazione uguale a quest’anno? Non lo so, ma il Milan deve crederci". Vedremo se il Diavolo riuscirà a ripetere l'impresa. La squadra di Massimiliano Allegri praticamente non può più sbagliare nulla da qui a fine stagione.