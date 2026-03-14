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Speranza Scudetto per il Milan. Il precedente contro la Lazio: il racconto di Ganz

Speranza Scudetto per il Milan. Il precedente contro la Lazio: il racconto di Ganz
L'ex calciatore rossonero Maurizio Ganz all'emittente svizzera RSI Sport ha parlato della rimonta Scudetto del suo Milan nei confronti della Lazio. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan può davvero sperare nella vittoria dello Scudetto? A parlarne è stato l'ex calciatore rossonero Maurizio Ganz all'emittente svizzera RSI Sport. L'ex giocatore del Milan ha raccontato la stagione 1998-99 quando il Diavolo riuscì a recuperare 7 punti alla Lazio che si trovava in testa al campionato. Ecco il confronto con questa stagione.

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"Il campionato lo vinsi con il pareggio per 0-0 con la Lazio. In quel momento, se i biancocelesti ci avessero battuti avrebbero vinto, mentre se noi avessimo battuto loro saremmo arrivati a -4. Rimanendo con 7 punti di distacco eravamo tranquilli, mancavano sette gare alla fine e dovevamo vincerle tutte e sette. Così abbiamo fatto, mentre la Lazio ha perso punti e noi abbiamo vinto il campionato. Situazione uguale a quest’anno? Non lo so, ma il Milan deve crederci". Vedremo se il Diavolo riuscirà a ripetere l'impresa. La squadra di Massimiliano Allegri praticamente non può più sbagliare nulla da qui a fine stagione.

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