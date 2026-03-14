Il Milan può davvero sperare nella vittoria dello Scudetto? A parlarne è stato l'ex calciatore rossonero Maurizio Ganz all'emittente svizzera RSI Sport. L'ex giocatore del Milan ha raccontato la stagione 1998-99 quando il Diavolo riuscì a recuperare 7 punti alla Lazio che si trovava in testa al campionato. Ecco il confronto con questa stagione.
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Speranza Scudetto per il Milan. Il precedente contro la Lazio: il racconto di Ganz
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"Il campionato lo vinsi con il pareggio per 0-0 con la Lazio. In quel momento, se i biancocelesti ci avessero battuti avrebbero vinto, mentre se noi avessimo battuto loro saremmo arrivati a -4. Rimanendo con 7 punti di distacco eravamo tranquilli, mancavano sette gare alla fine e dovevamo vincerle tutte e sette. Così abbiamo fatto, mentre la Lazio ha perso punti e noi abbiamo vinto il campionato. Situazione uguale a quest’anno? Non lo so, ma il Milan deve crederci". Vedremo se il Diavolo riuscirà a ripetere l'impresa. La squadra di Massimiliano Allegri praticamente non può più sbagliare nulla da qui a fine stagione.
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