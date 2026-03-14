Milan, senti Braglia—
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Inter-Atalanta - Lazio-Milan, chi rischia: il pensiero di Simone Braglia in merito:
"Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia".
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