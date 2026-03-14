In vista di Lazio-Milan, molte voci del mondo del calcio stanno rilasciando alcune dichiarazioni. Quest'oggi a parlare è stato Simone Braglia, ex portiere italiano, ai microfoni di TMW Radio. L'estremo difensore ha voluto spendere alcune apre sia sui rossoneri che sui nerazzurri, facendo riferimento al derby della scorsa domenica (vinto dai ragazzi di Allegri grazie al gol di Estupinan).