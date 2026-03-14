Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Braglia: “Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa, con la Lazio rischia”

INTERVISTE

Braglia: “Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa, con la Lazio rischia”

Braglia: “Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa, con la Lazio rischia” - immagine 1
Milan-Lazio, rischiano i rossoneri? A rispondere a questa domanda è stato l'ex portiere italiano Simone Braglia...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In vista di Lazio-Milan, molte voci del mondo del calcio stanno rilasciando alcune dichiarazioni. Quest'oggi a parlare è stato Simone Braglia, ex portiere italiano, ai microfoni di TMW Radio. L'estremo difensore ha voluto spendere alcune apre sia sui rossoneri che sui nerazzurri, facendo riferimento al derby della scorsa domenica (vinto dai ragazzi di Allegri grazie al gol di Estupinan).

La squadra di Chivu si trova a 7 punti di distanza da Allegri, situato al 2 posto in classifica, ma chi rischia di più in questa giornata? Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Braglia:

LEGGI ANCHE

Milan, senti Braglia

—  

LEGGI ANCHE: Milan, anche Zabarelli nel mirino: ecco chi è e come gioca il brasiliano. Il dribbling ... | Video>>>

Inter-Atalanta - Lazio-Milan, chi rischia: il pensiero di Simone Braglia in merito:

"Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia".

Leggi anche
Scudetto, c’è vita? Tovalieri: “Una minima speranza per il Milan ci sarebbe...
Ballotta e le rimonte: “Il Milan deve crederci come fece la mia Lazio. L’Inter non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA