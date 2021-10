Spal, Tacopina: “Colombo è l’attaccante più forte della Serie B” | News

Joe Tacopina ha speso delle parole al miele nei confronti di Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan in prestito alla Spal

Joe Tacopina, presidente della Spal, ha parlato di Lorenzo Colombo. Queste le sue parole riportate da 'estense.com'. "È l’attaccante più forte della B, ha 19 anni: è incredibile. Avrà un grande futuro, ma per ora è un pezzo di cuore della Spal. Il nostro progetto avrà bisogno di tempo per svilupparsi al meglio, la squadra è davvero molto giovane anche se ha tanto potenziale e può crescere ancora. Questo sarà l’anno della ripartenza, di una nuova fondazione". Milan, le top news di oggi: novità sullo stadio. In arrivo un attaccante