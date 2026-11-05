Brocchi mastica amaro: "Non è più il Milan di Berlusconi e Galliani: quel calcio non esiste più"

Giuseppe Signori e il Milan, una storia che avrebbe potuto prendere una strada completamente diversa. L'ex attaccante della Nazionale Italiana, oggi nuovo capo delegazione dell'Italia Under 20, ha raccontato in un'intervista concessa a Il Resto del Carlino un retroscena di mercato risalente agli anni Novanta: il suo possibile approdo in rossonero, quando alla guida del club c'era Silvio Berlusconi.

Una trattativa che, stando alle sue parole, sembrava ormai vicina alla conclusione. «Un trasferimento saltato? Uno su tutti, al Milan di Berlusconi. Andai in via Turati da Adriano Galliani, c'era anche Ariedo Braida … era tutto apparecchiato», ha ricordato Signori, ripercorrendo una delle decisioni più importanti della propria carriera.

Il no al Milan di Berlusconi: "Volevo giocare"

Nonostante l'interesse concreto del club rossonero, Signori decise di non accettare la proposta. In quel Milan c'erano campioni del calibro di, protagonisti di una squadra abituata a vincere. L'attaccante, però, aveva altre priorità: trovare spazio e continuare a essere protagonista.

"Non mi sentivo maturo per affrontare un'esperienza così. C'erano van Basten, Gullit, una squadra di campioni che vinceva tutto: ma a me interessava giocare, quindi scelsi di rimanere al Foggia", ha spiegato.

Una scelta che Signori continua a considerare corretta. L'ex attaccante ha riconosciuto che, accettando la proposta del Milan, avrebbe probabilmente arricchito la propria bacheca di trofei, ma con un ruolo diverso: "Li avrei vinti da comprimario, non da protagonista".

Il rimpianto più grande: la finale mondiale del 1994

Nel corso dell'intervista, Signori ha parlato anche del rimpianto più grande della sua carriera: non essere sceso in campo nella. Dopo una stagione da protagonista e la conquista della classifica cannonieri, l'attaccante si aspettava di partire titolare.

La decisione del commissario tecnico Arrigo Sacchi fu invece diversa: nonostante le condizioni non ottimali di Roberto Baggio, fu proprio il Divin Codino a iniziare la partita dal primo minuto. Una scelta che Signori ammette di non aver vissuto serenamente.

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"Forse sono stato troppo presuntuoso in quel confronto con Sacchi. Venivo dall'aver vinto la classifica cannonieri quella stagione … dovevo giocare io quel pomeriggio, ero sicuro", ha raccontato. E oggi, ripensando a quella giornata, aggiunge: "Tornassi indietro, giocherei anche in porta al posto di Gianluca Pagliuca".

Due strade diverse, dunque: il Milan rifiutato per restare protagonista e una finale mondiale che avrebbe voluto vivere da dentro. Due momenti che continuano a rappresentare passaggi significativi nella carriera di Beppe Signori.