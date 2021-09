Seedorf: “Resta l’orgoglio di quello che ho fatto come tecnico del Milan”

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato della sua esperienza sulla panchina rossonera

Clarence Seedorf, ex giocatore e ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Seedorf ha parlato della sua esperienza sulla panchina rossonera, finita con molto rammarico. Ecco cosa ha detto: "Milan in Champions? Mi spiace sia passato così tanto tempo, perchè eravamo in grado, se la società allora avesse fatto altre scelte, di non rimanere fuori per sette anni fuori da questa manifestazione. E resta l'orgoglio di quello che ho fatto come allenatore del Milan". Riaperta la vendita dei biglietti di Milan-Atletico Madrid: ecco i prezzi.