Seedorf: “Bennacer risolve i problemi in campo, è davvero bravo” | News

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha espresso il suo pensiero su Ismael Bennacer dopo la grande partita in Champions

Ismael Bennacer ha disputato una partita sontuosa contro il Salisburgo in Champions League. La sua prestazione non è passata inosservata, tanto che l'algerino ha ricevuto i complimenti da parte di Clarence Seedorf. L'ex centrocampista del Milan, intervenuto ai microfoni di 'Amazon Prime Video', ha parlato così della partita del numero 4 rossonero: "Bennacer sa sempre dove posizionarsi. Anche con la palla ha fatto sempre le scelte giuste. In campo ti risolve tanti problemi, è davvero bravo". ‘False fatturazioni’, chiesto un anno di reclusione a Galliani e De Laurentiis