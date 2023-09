Schelotto: “Non temo nulla del Milan. Nessun favorito per il derby”

Su cosa significa giocare il derby: "Una cosa è dire ciò che ho fatto e raccontarlo, un'altra è viverlo... Stavamo anche vivendo una situazione non bella ed ho segnato alla prima palla che ho toccato. È stato straordinario. Un giorno che fino ad oggi tutti me lo ricordano. Dopo la partita Moratti mi abbracciò e mi disse: 'Aspetta ad andare in spogliatoio, stai un po' con me in mezzo al campo. Guardiamo lo stadio perché tutta questa gente e anche quella che non è potuta entrare, si ricorderà di te. Passeranno gli anni e ogni volta che arriverà il 24 febbraio o si starà per giocare un derby, tutti ti ringrazieranno. E così è, sono davvero felice. Significa che la gente ci tiene tantissimo, per me è stata una gioia grandissima".

Sulla favorita: "È un derby, non nascondo che tifo Inter, ma non ci sono favoriti, sarà una guerra. Sono stati mesi importanti, ho tanti amici lì e spero che possano vincere e portare a casa i 3 punti".

Sull'Inter: "Ha giocatori che si sono confermati. Una delle pedine più importanti che ha oggi è Lautaro Martinez, che è il capitano ed ha una responsabilità molto grande. È il punto di riferimento di una squadra che si è rinforzata. L'Inter è sempre favorita perché è una delle squadre più importanti al mondo e lotterà per vincere lo Scudetto. Ha iniziato molto bene, però sabato sarà una gara a parte, non rispecchia il valore di tutto il campionato. Il derby si gioca con il cuore, non è importante far bene, ma sfruttare le occasioni".

Su chi teme del Milan: "Paura nessuna e non temo niente. Non posso nascondere che il Milan ha grandi campioni così come li ha l'Inter, si vede tranquillamente. Ha confermato Pioli, con i giocatori si conoscono da anni, davanti sono forti, ma l'Inter si saprà difendere. La qualità non c’entra in queste partite, la tecnica e tattica nemmeno: è un derby e va vinto. Il Milan è favorito per lo Scudetto come l'Inter, ma in cuor mio spero i nerazzurri possano fare un grande match". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, le probabili formazioni >>>

