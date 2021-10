Salvini: “Nuovo stadio vuol dire posti di lavoro e più sicurezza” | News

Matteo Salvini, leader della Lega, ha espresso il suo pensiero sullo stadio di Milano dopo l'accordo tra il Comune, il Milan e l'Inter

Intervenuto ai microfoni di 'Ansa', Matteo Salvini ha parlato del nuovo stadio di Milano dopo l'accordo trovato tra il Comune, il Milan e l'Inter. Queste le parole del leader della Lega. "Si è perso tanto tempo a Milano e non solo, occorrerebbe una legge speciale per fare in pochi mesi quello che altrimenti si rischia di fare in anni. Spero che ci siano stadi nuovi in tutta Italia. Vuol dire posti di lavoro e più sicurezza con stadi più sicuri, più piccoli e più moderni".