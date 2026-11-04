Il nuovo stadio di Milan e Inter continua a far discutere anche sul tema del nome. Dopo la presentazione ufficiale del progetto del Generali Stadium, è arrivato il commento di Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e noto tifoso rossonero. A margine della presentazione della prossima edizione di EICMA, il politico ha espresso la propria posizione sul futuro impianto, sottolineando la necessità di strutture moderne senza rinunciare al legame con la storia di San Siro.

"Che ci sia bisogno di stadi più nuovi, più moderni, più sicuri, più accoglienti e più aperti tutta la settimana è fuori discussione", ha dichiarato Salvini. Il Ministro si è quindi soffermato sulla questione del naming sponsor, destinata ad accompagnare la nuova casa delle due società milanesi.

"Lo possono sponsorizzare come vogliono, ma sarà lo stadio Meazza di San Siro, punto. Poi Generali o chi altri può metterci soldi che ritiene di metterci. Per me si va a San Siro e si va al Meazza anche tra 50 o più anni", ha aggiunto.

Il prezzo dei biglietti e il rischio di uno stadio per turisti

Nel suo intervento, Salvini ha affrontato anche un altro tema centrale per il futuro dell'impianto: il rapporto tra il nuovo stadio e i tifosi. Il ministro ha riconosciuto la necessità di strutture più moderne e funzionali, ma ha posto l'accento sulla sostenibilità dei prezzi per chi segue abitualmente le squadre.

"Mi interessa che non ci siano prezzi esorbitanti per i tifosi", aveva spiegato, evidenziando il rischio che il nuovo impianto possa essere pensato soprattutto per clienti e turisti. Salvini ha precisato che una presenza di visitatori è comprensibile, ma ha ribadito un concetto: "Il calcio è dei tifosi, degli appassionati, non è solo degli occasionali".

Un richiamo alla centralità del pubblico tradizionale, in una fase in cui Milan e Inter stanno progettando una struttura destinata a cambiare il modo di vivere le partite e l'intera area di San Siro.

Anche Sala commenta il progetto del nuovo stadio

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Nel corso della stessa giornata è intervenuto anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha espresso una valutazione positiva sul progetto, spostando però l'attenzione sulle tempistiche e sulla necessità di non compromettere la possibilità per la città di ospitare gli Europei del 2032."Mi sembra un buon progetto. Adesso il problema per me invece, andando al di là del bello, è il fatto che si proceda per non far perdere a Milano gli Europei del 2032", ha dichiarato Sala.

Il Sindaco ha aggiunto che la realizzazione del nuovo impianto potrebbe persino consentire a Milano di ambire a ospitare la finale della competizione. Il Generali Stadium si prepara così a diventare uno dei progetti più importanti per il futuro sportivo e urbanistico della città, mentre resta aperto il dibattito sul suo nome e sul rapporto con la storia di San Siro.