Il Milan cambia faccia e volto tattico contro l'Udinese, ma è una scelta che non paga. La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo con poca voglia e poche idee offensive e difensive e cade sotto i colpi della squadra friulana, disposta in campo in modo perfetto da Kosta Runjaić che ha vinto nettamente il duello con l'allenatore rossonero. A parlare del KO del Diavolo ci ha pensato anche il giornalista Sandro Sabatini nel suo pezzo per Calciomercato.com.
PIANETAMILAN news milan interviste Sabatini: “Ora per il Milan è crisi vera. Allegri ha sconfessato le sue idee di calcio”
MILAN-UDINESE
Sabatini: “Ora per il Milan è crisi vera. Allegri ha sconfessato le sue idee di calcio”
Il Milan crolla a San Siro contro l'Udinese. Il giornalista Sandro Sabatini sottolinea le colpe di Massimiliano Allegri nelle scelte. Il parere da Calciomercato.com
"Ora per il Milan è crisi vera, non più nella logica del secondo posto ma del quarto che significa posto Champions League. Questo ko dimostra che il Milan non può cambiare se stesso, il suo DNA, la sua versione migliore, quella di una squadra attenta, coperta e pronta a partire in contropiede. Per centrare il piazzamento Champions, il Milan deve tornare prontamente ad essere quello di Allegri, che oggi ha evidenti responsabilità nell'aver sconfessato le sue idee di calcio e probabilmente ha commesso l'errore di dare troppo retta a tutto quello che si sentiva attorno negli ultimi giorni".
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