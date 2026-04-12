Il Milan cambia faccia e volto tattico contro l'Udinese, ma è una scelta che non paga. La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo con poca voglia e poche idee offensive e difensive e cade sotto i colpi della squadra friulana, disposta in campo in modo perfetto da Kosta Runjaić che ha vinto nettamente il duello con l'allenatore rossonero. A parlare del KO del Diavolo ci ha pensato anche il giornalista Sandro Sabatini nel suo pezzo per Calciomercato.com.