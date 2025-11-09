Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Sabatini: “A Parma Estupinan emblema della superficialità. Tanti rimpianti per il Milan”

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando anche di Pervis Estupinan e non solo. Ecco le sue parole su 'Instagram'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Dopo il pareggio contro il Parma, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato delle occasioni perse dal Milan contro le 'piccole': "Prima o poi il Milan rimpiangerà i punti persi contro Pisa, Cremonese e Parma con situazioni che si ripetono contro le piccole squadre". Questo il commento sul suo profilo Instagram. Sabatini continua: "È un Milan che non può permettersi un attimo di supponenza, di disattenzione".

Il giornalista parla ancora: "Estupinan ha rappresentato l'emblema della superficialità lasciando il gol a Bernabè e la partita è cambiata. Parma ha trovato un pareggio meritato, poi il Milan ha ritrovato determinazione ma ha sbagliato due gol davanti a portiere con Pulisic e Saelemaekers". Sabatini conclude così: "Tanti rimpianti per il Milan. Capiremo se il Milan avrà capito la lezione nelle prossime partite".

Le prossime partite saranno dure per il Milan, visto che dopo la sosta arriva il derby contro l'Inter e poi le sfide contro la Lazio in campionato e Coppa Italia.

