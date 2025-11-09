Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando anche di Pervis Estupinan e non solo. Ecco le sue parole su 'Instagram'

Dopo il pareggio contro il Parma , il giornalista Sandro Sabatini ha parlato delle occasioni perse dal Milan contro le 'piccole': "Prima o poi il Milan rimpiangerà i punti persi contro Pisa, Cremonese e Parma con situazioni che si ripetono contro le piccole squadre". Questo il commento sul suo profilo Instagram. Sabatini continua: " È un Milan che non può permettersi un attimo di supponenza, di disattenzione ".

Il giornalista parla ancora: "Estupinan ha rappresentato l'emblema della superficialità lasciando il gol a Bernabè e la partita è cambiata. Parma ha trovato un pareggio meritato, poi il Milan ha ritrovato determinazione ma ha sbagliato due gol davanti a portiere con Pulisic e Saelemaekers". Sabatini conclude così: "Tanti rimpianti per il Milan. Capiremo se il Milan avrà capito la lezione nelle prossime partite".