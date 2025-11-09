Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Pellegatti sconsolato: “Pareggio che equivale a una sconfitta. Non hanno preso il centravanti”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando dell'attacco rossonero e non solo. Ecco le sue parole da 'Instagram'
Uno sconsolato Carlo Pellegatti ha parlato sul suo profilo Instagram dopo il pareggio tra il Parma e il Milan: "Milan in vantaggio 2-0 in totale controllo". Il giornalista commenta così la gara: "Nessuno avrebbe potuto immaginare che il Milan avrebbe potuto pareggiare 2-2 con un secondo tempo con tante occasioni per entrambe le squadre". Il tifoso del Milan è sicuro: "Pareggio che equivale a una sconfitta. Se non vinci contro Pisa e Parma quando sei in vantaggio...".

Pellegatti continua con la sua analisi: "Difficoltà totale di Estupinan, ma al Milan manca un centravanti, per l'ennesimo anno non l'hanno preso. Nkunku può giocare sulla fascia. Ci manca il centravanti. Un pareggio grave come una sconfitta. Allegri parla di andatura da crociera, ma questa è un'andatura da pattino".

Queste le parole di un Pellegatti abbastanza sconsolato dopo i due punti buttati da parte del Milan allo stadio 'Tardini' di Parma. Ora la sosta per le partite della nazionale poi sarà tempo di derby contro l'Inter.

