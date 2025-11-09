Il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando dell'attacco rossonero e non solo. Ecco le sue parole da 'Instagram'

Uno sconsolato Carlo Pellegatti ha parlato sul suo profilo Instagram dopo il pareggio tra il Parma e il Milan: "Milan in vantaggio 2-0 in totale controllo". Il giornalista commenta così la gara: "Nessuno avrebbe potuto immaginare che il Milan avrebbe potuto pareggiare 2-2 con un secondo tempo con tante occasioni per entrambe le squadre". Il tifoso del Milan è sicuro: "Pareggio che equivale a una sconfitta. Se non vinci contro Pisa e Parma quando sei in vantaggio...".