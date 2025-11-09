Parma-Milan, Ravezzani: 'Attacco non da scudetto. Scelte sul mercato ...'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando dell'attacco rossonero e non solo. Ecco le sue parole su 'YouTube'
"Io credo che le partite di Juventus e Milan dimostrino che non sono da scudetto". Questa la sentenza di Fabio Ravezzani. Il direttore di 'TeleLombardia' ha commentato anche il pareggio tra Parma e Milan sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "Il Milan ha un attacco inadeguato per lo scudetto, non c'è un centravanti. Manca il bomber. È uno dei reparti più deboli della zona alta della classifica". Ravezzani continua con la sua analisi: "A centrocampo e sugli esterni ci sono pochi gol, Estupinan disastroso".
Il giornalista ha un parere molto chiaro sui rossoneri: "Ridimensionamento generale di Milan e Juventus. Il Milan ha fatto solo due punti contro Pisa, Cremonese e Parma. Squadra non costruita per lo scudetto, se non fai gol non puoi andare lontano".