Parma-Milan, Ravezzani: 'Attacco non da scudetto. Scelte sul mercato ...'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando dell'attacco rossonero e non solo. Ecco le sue parole su 'YouTube'

Emiliano Guadagnoli Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 08:39)

"Io credo che le partite di Juventus e Milan dimostrino che non sono da scudetto". Questa la sentenza di Fabio Ravezzani. Il direttore di 'TeleLombardia' ha commentato anche il pareggio tra Parma e Milan sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "Il Milan ha un attacco inadeguato per lo scudetto, non c'è un centravanti. Manca il bomber. È uno dei reparti più deboli della zona alta della classifica". Ravezzani continua con la sua analisi: "A centrocampo e sugli esterni ci sono pochi gol, Estupinan disastroso".