Romondini: “Conceicao, non mi è piaciuto il suo atteggiamento al Milan”

“Conceicao, perché non mi è piaciuto il suo atteggiamento da quando è arrivato al Milan. Non ho gradito il comportamento nei confronti delle squadre che ha affrontato e anche nei confronti del tecnico che lo ha preceduto”, ha dichiarato Romondini, facendo riferimento alla gestione delle partite e alle dinamiche interne alla squadra.

Il commento di Romondini evidenzia il malcontento di parte degli esperti per l'approccio di Conceicao, che non avrebbe convinto a pieno non solo per i risultati, ma anche per l'atteggiamento nei confronti del passato rossonero.