"Ero seduto sul lettino operatorio in attesa che arrivasse il mio cardiologo. Pensavo solo che me ne sarei andato e che non avrei più giocato a football. Lui è entrato e mi ha detto: 'No, sono buone notizie. Ti faremo un ECG da portare via per tre giorni e monitoreremo il tuo battito cardiaco'. Erano tipo, 'Cosa hai fatto di diverso?' Ho detto che ero stato senza caffeina per un certo periodo e loro hanno detto, 'Sì, allora non prenderne niente.'. È spaventoso pensare che se non avessi avuto quella medicina, avrei semplicemente continuato con il mio stile di vita e mi sarei avvicinato all'insufficienza cardiaca. Non bevevo nemmeno molto caffè, ma quando ero a Wigan, avevamo una scuola di guida dove ci incontravamo tutti allo Starbucks. Poi ho preso una dose di caffeina per una partita, cosa che fanno un bel po' di giocatori. Era abbastanza per farmi avere un'anomalia".