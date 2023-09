Riso: “Tonali ha scelto di andare in Premier League, la NBA del calcio”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Beppe Riso ha parlato del trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Beppe Riso ha parlato del trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Secondo il noto procuratore, lo stesso dell'ormai ex centrocampista rossonero, quella di andare in Premier League è stata un'opportunità che il classe 2000 non poteva perdere. Ecco le parole di Riso.

"La Premier League è la NBA del calcio. Il Newcastle ha il fondo più forte del mondo come proprietà e la Premier ha un fascino diverso. È stata un’opportunità e ha scelto di andare". Calciomercato Milan – Jovic in arrivo in prestito, sfuma Mir

