"Il Milan rischia, ma vince contro il Torino dopo un pessimo primo tempo e un discreto secondo tempo e porta a casa i tre punti. Ora ha 9 punti in più in classifica rispetto alla Juventus. Il Milan di Allegri cerca di non sbilanciarsi". Questo il parere di Fabio Ravezzani su Milan-Torino nel video sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "I sogni Scudetto mi sembrano azzardati, ma va detto che il Milan sta reggendo bene senza l'attacco. Anche contro il Torino: Leao non c'era, Pulisic sembra fuori condizione, Fullkrug se va bene può giocare quindici minuti nel caos. Che il Milan sia secondo rimane un piccolo miracolo di Allegri".
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PIANETAMILAN news milan interviste Ravezzani: “Milan secondo un miracolo di Allegri. Sul rigore contro il Torino …”
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Ravezzani: “Milan secondo un miracolo di Allegri. Sul rigore contro il Torino …”
Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato della partita tra il Milan e il Torino: il parere sul rigore e sull'impatto di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Milan-Torino, il parere di Ravezzani
Su X Ravezzani ha parlato anche del rigore fischiato per fallo di Pavlovic ai danni di Simeone. Ecco il suo parere.
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"Avrei dato il rigore contro il Milan così come avevo trovato giusto quello avuto da Gimenez con la Fiorentina. Invece non ho capito il rigore per la Juve: azione concitata, contatto con Vlahovic, non volontà di colpire il pallone. Non mi sembra un grave ed evidente errore".
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