Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato della partita tra il Milan e il Torino: il parere sul rigore e sull'impatto di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole

"Il Milan rischia, ma vince contro il Torino dopo un pessimo primo tempo e un discreto secondo tempo e porta a casa i tre punti. Ora ha 9 punti in più in classifica rispetto alla Juventus. Il Milan di Allegri cerca di non sbilanciarsi". Questo il parere di Fabio Ravezzani su Milan-Torino nel video sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "I sogni Scudetto mi sembrano azzardati, ma va detto che il Milan sta reggendo bene senza l'attacco. Anche contro il Torino: Leao non c'era, Pulisic sembra fuori condizione, Fullkrug se va bene può giocare quindici minuti nel caos. Che il Milan sia secondo rimane un piccolo miracolo di Allegri".