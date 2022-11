Pioli: “Alleno un top club: ho dei giocatori fantastici con tifosi spettacolari”

Intervistato da 'Amazon Prime Video', Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo rinnovo con il Milan. Ecco cosa ha detto l'allenatore rossonero: "Qui mi sono sempre sentito apprezzato, stimato e supportato. Questo mi permette di dare il massimo ed il meglio, ed è quello che speravo. Il club ancora una volta si è dimostrato pronto, attento e siamo molto contenti. La continuazione di un percorso che è cominciato che però ci vede ancora pieni di sfide e di ambizioni. Il mio sogno si è già avverato perché alleno un top club, ho dei giocatori fantastici con dei tifosi spettacolari. Questa è la nostra realtà, ce la siamo costruita e la stiamo coltivando per cercare di continuare a crescere". Ecco come e dove vedere Milan-Salisburgo in tv e in streaming.