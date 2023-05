Pioli: “Rimonta possibile? Si, siamo il Milan. Leao ieri stava meglio” | News

Sul perché credere alla rimonta : "Perché noi siamo il Milan, perché abbiamo dimostrato di poter giocare grandi partite, perché possiamo mettere in campo un livello di gioco alto, perché ho dei giocatori individualmente che possono trovare la giocata vincente e perché una partita dura 95 minuti. Noi abbiamo le qualità e le possibilità per battere i nostri avversari".

Da dove bisogna ripartire: "Perché sicuramente il primo tempo non siamo stati noi o comunque siamo stati in difficoltà. Spesso siamo arrivati secondi, spesso abbiamo perso i duelli e quindi questo ci ha sicuramente complicato la partita. Credo che anche in quella partita così difficile, la squadra ha dimostrato grandissimo carattere e grandissima maturità perché comunque siamo rimasti squadra; nel secondo tempo abbiamo provato a rimetterla a posto. Dobbiamo ripartire da quel secondo tempo, però sapendo che comunque non basterebbe giocare un secondo tempo così ma che dobbiamo fare ancora di più".