Perth Glory-Milan, Zdrilic affranto: "Avremmo dovuto fare almeno un gol. Non do peso a ..."

"Non voglio dare troppo peso alla partita contro il Milan. Sono un po’ deluso perché alla fine abbiamo avuto un paio di buone occasioni che non siamo riusciti a concretizzare con sufficiente precisione. Non vogliamo affidarci solo a Taggart e creare due occasioni molto chiare nel primo tempo, ma quelle due occasioni alla fine erano molto chiare e avremmo dovuto segnare almeno una volta. Dobbiamo aggiungere un altro paio di giocatori, soprattutto in attacco, per aiutare Tags, perché ogni volta che la palla saliva, se Tags la deviava, la perdevamo… non è sostenibile".