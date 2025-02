Pastore: “Milan isterico, illogico e sconcertante”. Poi la critica a Joao Felix

Il giornalista Giuseppe Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Elastici', trasmissione in onda ogni martedì sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi in modo particolare su Milan - Feyenoord e sulla prestazione di Joao Felix . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Pastore: "Joao Felix in campo nonostante fosse il peggiore. Theo, giallo stupido ..."

"Il dito e la luna dicono i saggi. Il dito di questa serata che oscura tutto è Theo Hernandez. La luna è un mese in cui il Milan ha buttato via due volte la possibilità di andare agli ottavi. La prima a Zagabria con una partita sconcertante condita da un'espulsione folle di Musah che lascia i suoi in 10 al 30'. Poi l'andata a Rotterdam in cui sbaglia il capitano. Stasera dopo l'unico dei quattro tempi in cui il Milan è stato superiore al Feyenoord. Il primo giallo è peggiore per stupidità del primo per Theo Hernandez. Conceicao ha interpretato male la mezz'ora finale togliendo Gimenez e Reijnders. Mi ha colpito che ha lasciato in campo tutto il tempo Joao Felix, uno dei peggiori, che è stato l'esatto contrario della cattiveria agonistica. Milan ancora una volta isterico, illogico e irregolare".