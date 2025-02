Pasqualin, che attacco al Milan: critiche a mercato, gioco e ... Gimenez

Sul Milan: "Squilibrato, pessimo. Ha giocato una partita davvero brutta. Per quanto il risultato possa essere ribaltabile. Al di là degli entusiasmi che ha suscitato il mercato di gennaio è un Milan che non ha fatto gli acquisti che doveva fare. Joao Felix e Gimenez hanno fatto molto male. E quando giochi con tutti questi calciatori e ci aggiungi Pulisic e Leao, qualche problema a centrocampo ce l’hai. A un certo punto il Milan dal super attacco ha finito la partita con il sedicenne Camarda e Abraham che non è certamente il bomber per antonomasia".