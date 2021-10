Parolo: “Più forte il Milan o il Napoli? Rossoneri leggermente più avanti”

Marco Parolo, ex calciatore, ha espresso il pensiero su chi sia più forte tra il Milan e il Napoli: ecco le parole dell'ex Lazio

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn', Marco Parolo ha detto la sua su chi sia più forte tra il Milan e il Napoli. Queste le parole dell'ex centrocampista della Lazio. "L'anno e mezzo in più del Milan di continuità con l’allenatore, l’assimilare quelle certezze ti dà la forza. Il Napoli ora con Spalletti sta facendo bene, però Pioli ne sta girando tanti. Ha avuto tanti infortuni, invece il Napoli ha avuto sempre la rosa al completo e sta giocando l’Europa League, non la Champions. In questo momento vedo leggermente più avanti i rossoneri". Milan, ecco il rinnovo di Kjaer: il comunicato ufficiale.