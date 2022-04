Papin: “Benzema miglior attaccante del mondo. Favorito per il Pallone d’Oro”

Jean Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha espresso il suo pensiero su Karim Benzema, fresco di tripletta in Champions

Da grande attaccante a grande attaccante. Jean Pierre Papin elogia Karim Benzema dopo la seconda tripletta consecutiva siglata in Champions League. Dopo il PSG, è stato il Chelsea, mercoledì sera, a dover cedere ai colpi dell'attaccante francese che sta trascinando a suon di gol il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Proprio l'ex attaccante del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni sul numero 9 dei 'blancos', incoronandolo come miglior attaccante del mondo. Queste le parole di Papin ai microfoni di 'Europe 1': "Per me oggi è il miglior attaccante del mondo, il miglior numero nove. In pochi mesi ha preso una posizione che non aveva mai occupato prima. Ora riesce a giocare con la testa. Resta il sogno del Pallone d'Oro, in questo momento è lui il favorito, è davanti a tutti". Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.